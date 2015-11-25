Ремонт электроинструмента

В нашем сервисном центре мы произведем качественный ремонт электроинструмента:

Перфораторов, болгарок, насосов, шуруповертов и т.д. всех производителей.

Мы предлагаем качественный сервис и длительную гарантию до 180 дней.

Как правило вышедший из строя инструмент на стройке приводит к простоям. Проблему нужно решать быстро. В нашем сервисном центре работают одни из лучших специалистов Казани.

Мы выполним замену проводки, двигателей, щеток, статора, кнопок, блоков управления. На нашем складе запчастей имеется все необходимое, чтобы выполнить ремонт электроинструмента в срочном порядке, и вы сможете забрать ваш агрегат в день обращения.

Ремонт бензоинструмента

В нашей мастерской работают специалисты со стажем не менее десяти лет. Настоящие ассы своего дела. С закрытыми глазами могут разобрать и починить любой двигатель внутреннего сгорания. Мы произведем плановый или капитальный ремонт бензоинструмента: выполним замену топливной системы, электропроводки, поршневой группы, приводных ремней и цепей.

Мы также проводим плановое техническое обслуживание вашей мототехники. Используем только качественные ГСМ от проверенных производителей.

Ремонт садовой техники

В дачный сезон, особенно весной и осенью все чаще, садоводы используют в своей работе электрических и бензиновых помощников. И если в самый неподходящий момент ваш культиватор или генератор сломался, это становится настоящей проблемой.

Мастера сервисного центра Технобытсервис выполнят высококачественный ремонт садовой техники:

мотоблоков, кусторезов, газонокосилок, воздуходувок, триммеров

Проведут разборку и профилактику двигателей внутреннего сгорания, электродвигателей, починят любой силовой агрегат за считанные минуты. Наличие запчастей для любой техники, всех брендов, делает наш сервис быстрым и удобным.

Ремонт строительной техники

Наши специалисты отлично справляются с любой проблемой. Ремонт строительной техники выполняется с использованием современного диагностического и ремонтного оборудования:

Виброплиты, затирочные машины, резчики швов, генераторы, компрессоры мы ремонтируем быстро и качественно. Используем только оригинальные запчасти и даем длительную гарантию на работу.

Мы дорожим каждым клиентом, поэтому цены на ремонт у нас честные. Вам не надо искать и переплачивать за запчасти, мы располагаем собственным складом и являемся крупным поставщиком запасных частей для любой техники.