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профессиональный ремонт инструментов строительной и садовой техники
Собственный склад запчастей | Гарантия 180 дней
Электроинструмент
Бензоинструмент
Строительная техника
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Ремонт электроинструмента
В нашем сервисном центре мы произведем качественный ремонт электроинструмента:
Перфораторов, болгарок, насосов, шуруповертов и т.д. всех производителей.
Мы предлагаем качественный сервис и длительную гарантию до 180 дней.
Как правило вышедший из строя инструмент на стройке приводит к простоям. Проблему нужно решать быстро. В нашем сервисном центре работают одни из лучших специалистов Казани.
Мы выполним замену проводки, двигателей, щеток, статора, кнопок, блоков управления. На нашем складе запчастей имеется все необходимое, чтобы выполнить ремонт электроинструмента в срочном порядке, и вы сможете забрать ваш агрегат в день обращения.
Ремонт бензоинструмента
В нашей мастерской работают специалисты со стажем не менее десяти лет. Настоящие ассы своего дела. С закрытыми глазами могут разобрать и починить любой двигатель внутреннего сгорания. Мы произведем плановый или капитальный ремонт бензоинструмента: выполним замену топливной системы, электропроводки, поршневой группы, приводных ремней и цепей.
Мы также проводим плановое техническое обслуживание вашей мототехники. Используем только качественные ГСМ от проверенных производителей.
Ремонт садовой техники
В дачный сезон, особенно весной и осенью все чаще, садоводы используют в своей работе электрических и бензиновых помощников. И если в самый неподходящий момент ваш культиватор или генератор сломался, это становится настоящей проблемой.
Мастера сервисного центра Технобытсервис выполнят высококачественный ремонт садовой техники:
мотоблоков, кусторезов, газонокосилок, воздуходувок, триммеров
Проведут разборку и профилактику двигателей внутреннего сгорания, электродвигателей, починят любой силовой агрегат за считанные минуты. Наличие запчастей для любой техники, всех брендов, делает наш сервис быстрым и удобным.
Ремонт строительной техники
Наши специалисты отлично справляются с любой проблемой. Ремонт строительной техники выполняется с использованием современного диагностического и ремонтного оборудования:
Виброплиты, затирочные машины, резчики швов, генераторы, компрессоры мы ремонтируем быстро и качественно. Используем только оригинальные запчасти и даем длительную гарантию на работу.
Мы дорожим каждым клиентом, поэтому цены на ремонт у нас честные. Вам не надо искать и переплачивать за запчасти, мы располагаем собственным складом и являемся крупным поставщиком запасных частей для любой техники.
Частые вопросы по ремонту и оплате
Как быстро выполняется ремонт
Нас сервисный центр обладает всем необходимым, чтобы вернуть вашу технику в рабочее состояние как можно скорее. Наши мастера проходят ежегодные курсы повышения квалификации и имеют множество сертификатов. Профессионализм нашего персонала, наличие любых запасных частей, для любой техники, позволяют произвести ремонт инструментов за считанные минуты. Вы получите отремонтированный агрегат в день обращения в наш сервисный центр.
Какие запчасти вы устанавливаете, оригинал, или аналоги?
Наш сервис уже более десяти лет продает запчасти оптом и в розницу. На нашем складе можно найти даже редкие детали от старой техники. Мы работаем только с проверенными поставщиками. Всегда в наличии, как оригинальные запчасти, так и не дорогие аналоги, любого ценового диапазона.
Даете ли вы гарантию?
Мы даем самую длительную гарантию на ремонт до 180 дней. На запасные части распространяется гарантия завода изготовителя и может составлять 6-12 месяцев и более. В случае выхода запчасти из строя не по вине пользователя, мы абсолютно бесплатно ее поменяем.
Работаете ли вы на выезде?
Что делать если вышел из строя крупногабаритный агрегат, например компрессор или минитрактор. Нет возможности доставить технику. Наши мастера на выезде, в течении одного часа приедут к вам и выполнят ремонт на месте. Выезд мастера и диагностика в этом случае не оплачивается.
Можно ли получить скидку?
Мы всегда идем на встречу нашим клиентам. Малоимущим, пенсионерам, студентам и постоянным клиентам, мы всегда делаем хорошую скидку. Действует накопительная система.
ТЕХНИКА
которую мы ремонтируем
Строительная техника
Почему ремонт инструмента стоит заказать именно у нас?
У нас самые низкие цены на ремонт строительной техники в Казани!
Что говорят люди, которые к нам обращались
Сломалась бензокосилка. Хорошая была, выкидывать было жалко. Обратилась в Технобытсервис и не пожалела. У них запчасти все в наличии оказались и на следующий день я уже забрала косилку из ремонта. Спасибо за оперативность. Муж оценил.
Лиана
Искал сервис по ремонту электроинструмента. Нашел Технобытсервис, по отзывам в интернете. Занимаются практически любым ремонтом. От тракторов до электро лобзиков. Отлично справляются. По срокам и цене вопросов не возникало. Я дважды обращался, и остался доволен. Дали гарантию, но повторно нести в ремонт не пришлось.
Фарид
У нас на объекте встала работа. Отказала виброплита. Мотор работал, а вибрация не происходила. Я сразу предложил ребятам отвезти в Технобытсервис, потому что уже обращался к ним. Привезли, и сказали, надо срочно починить. Нам поменяли муфту сцепления и ремень. Минут через сорок мы уже везли аппарат обратно. Спасибо за оперативность.