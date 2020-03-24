Ремонт фрезеров в Казани | сервисный центр

Если вам требуется квалифицированный ремонт фрезеров, электропил, электрорубанков и других строительных инструментов, электрических или бензинового типа, обращайтесь в Технобытсервис.

Только у нас вы получите качественный сервис по доступной цене. Если ваш станок крупногабаритный, наш мастер приедет к вам и произведет ремонт фрезера на месте. В случае серьезной поломки, агрегат демонтируется и доставляется в сервисный центр. После ремонта мы доставим станок обратно и установим на место. Цена ремонта фрезера от этого не изменится. Все расходы на доставку, мы берем на себя.

Неисправности фрезерного станка

Фрезеры бывают двух типов, ручные и электрические. Поломка последнего часто бывает связана с выходом из строя электродвигателя. Может потребоваться замена ротора, статора, якоря, щеток, либо замена двигателя целиком. Другие типы поломок связаны с механическими повреждениями трущихся элементов станка, ствол, шпиндель, шестерни.

Неисправности и ремонт фрезера

Скачут обороты двигателя. Вышел из строя электронный стабилизатор вращения и потребуется замена.

Не включается. Проблема в кабеле питания, кнопки включения.

Посторонний шум и искрение, потребуется профилактика, чистка, замена графитовых щеток

Сервисный центр фрезеров

Наш сервис занимается не только ремонтом, но и продажей запасных частей для строительной, садовой, промышленной и бытовой техники, электроники. Мы уже более десяти лет на рынке товаров и услуг. Зарекомендовали себя, как надежного поставщика и партнера. В нашем распоряжении огромный склад запчастей для любой техники всех типов и производителей. Можем предложить оригинальные запасные части, узлы и агрегаты в сборе. Также большой выбор недорогих и качественных аналогов.

Мастера проходят курсы повышения квалификации и имеют стаж работы не менее десяти лет.

Мы всегда идем на встречу клиентам. Ремонт фрезеров выполняется с хорошей скидкой. Действует накопительная система бонусов. Заключаем договора с организациями на проведение техобслуживания и плановый технический ремонт и профилактику строительной техники.

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