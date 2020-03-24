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Профессиональный ремонт фрезеров и строительной техники
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Ремонт фрезеров в Казани | сервисный центр
Только у нас вы получите качественный сервис по доступной цене. Если ваш станок крупногабаритный, наш мастер приедет к вам и произведет ремонт фрезера на месте. В случае серьезной поломки, агрегат демонтируется и доставляется в сервисный центр. После ремонта мы доставим станок обратно и установим на место. Цена ремонта фрезера от этого не изменится. Все расходы на доставку, мы берем на себя.
Неисправности фрезерного станка
Фрезеры бывают двух типов, ручные и электрические. Поломка последнего часто бывает связана с выходом из строя электродвигателя. Может потребоваться замена ротора, статора, якоря, щеток, либо замена двигателя целиком. Другие типы поломок связаны с механическими повреждениями трущихся элементов станка, ствол, шпиндель, шестерни.
Неисправности и ремонт фрезера
Скачут обороты двигателя. Вышел из строя электронный стабилизатор вращения и потребуется замена.
Не включается. Проблема в кабеле питания, кнопки включения.
Посторонний шум и искрение, потребуется профилактика, чистка, замена графитовых щеток
Сервисный центр фрезеров
Наш сервис занимается не только ремонтом, но и продажей запасных частей для строительной, садовой, промышленной и бытовой техники, электроники. Мы уже более десяти лет на рынке товаров и услуг. Зарекомендовали себя, как надежного поставщика и партнера. В нашем распоряжении огромный склад запчастей для любой техники всех типов и производителей. Можем предложить оригинальные запасные части, узлы и агрегаты в сборе. Также большой выбор недорогих и качественных аналогов.
Мастера проходят курсы повышения квалификации и имеют стаж работы не менее десяти лет.
Мы всегда идем на встречу клиентам. Ремонт фрезеров выполняется с хорошей скидкой. Действует накопительная система бонусов. Заключаем договора с организациями на проведение техобслуживания и плановый технический ремонт и профилактику строительной техники.
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Частые вопросы по ремонту и оплате
Как быстро выполняется ремонт
Нас сервисный центр обладает всем необходимым, чтобы вернуть вашу технику в рабочее состояние как можно скорее. Наши мастера проходят ежегодные курсы повышения квалификации и имеют множество сертификатов. Профессионализм нашего персонала, наличие любых запасных частей, для любой техники, позволяют произвести ремонт инструментов за считанные минуты. Вы получите отремонтированный агрегат в день обращения в наш сервисный центр.
Какие запчасти вы устанавливаете, оригинал, или аналоги?
Наш сервис уже более десяти лет продает запчасти оптом и в розницу. На нашем складе можно найти даже редкие детали от старой техники. Мы работаем только с проверенными поставщиками. Всегда в наличии, как оригинальные запчасти, так и не дорогие аналоги, любого ценового диапазона.
Даете ли вы гарантию?
Мы даем самую длительную гарантию на ремонт до 180 дней. На запасные части распространяется гарантия завода изготовителя и может составлять 6-12 месяцев и более. В случае выхода запчасти из строя не по вине пользователя, мы абсолютно бесплатно ее поменяем.
Работаете ли вы на выезде?
Что делать если вышел из строя крупногабаритный агрегат, например компрессор или минитрактор. Нет возможности доставить технику. Наши мастера на выезде, в течении одного часа приедут к вам и выполнят ремонт на месте. Выезд мастера и диагностика в этом случае не оплачивается.
Можно ли получить скидку?
Мы всегда идем на встречу нашим клиентам. Малоимущим, пенсионерам, студентам и постоянным клиентам, мы всегда делаем хорошую скидку. Действует накопительная система.
Почему ремонт фрезера стоит заказать именно у нас?
У нас самые низкие цены на ремонт фрезеров в Казани!
Что говорят люди, которые к нам обращались
Сломалась бензокосилка. Хорошая была, выкидывать было жалко. Обратилась в Технобытсервис и не пожалела. У них запчасти все в наличии оказались и на следующий день я уже забрала косилку из ремонта. Спасибо за оперативность. Муж оценил.
Лиана
Искал сервис по ремонту электроинструмента. Нашел Технобытсервис, по отзывам в интернете. Занимаются практически любым ремонтом. От тракторов до электро лобзиков. Отлично справляются. По срокам и цене вопросов не возникало. Я дважды обращался, и остался доволен. Дали гарантию, но повторно нести в ремонт не пришлось.
Фарид
У нас на объекте встала работа. Отказала виброплита. Мотор работал, а вибрация не происходила. Я сразу предложил ребятам отвезти в Технобытсервис, потому что уже обращался к ним. Привезли, и сказали, надо срочно починить. Нам поменяли муфту сцепления и ремень. Минут через сорок мы уже везли аппарат обратно. Спасибо за оперативность.